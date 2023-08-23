АСИ предложило создать консорциум институтов развития стран БРИКС

Директор офиса международных связей Агентства стратегических инициатив Михаил Макаров отметил, что консорциум стран-членов БРИКС может разработать альтернативные подходы к существующим правилам устойчивого развития, оптимизации логистических маршрутов, увеличению продаж в национальных валютах и упрощению сертификации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило создать консорциум институтов развития России, ЮАР, Бразилии, Индии, Китая. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"На международном саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) директор офиса международных связей Агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Макаров предложил создать консорциум институтов развития России, ЮАР, Бразилии, Индии, Китая", - сказано в сообщении.

По словам Макарова, консорциум стран-членов БРИКС может разработать альтернативные подходы к существующим правилам устойчивого развития, оптимизации логистических маршрутов, увеличению продаж в национальных валютах и упрощению сертификации. Также для стран объединения важна кооперация в области защиты интеллектуальных прав, в образовательной, научной и культурной сферах, а также обмен лучшими практиками, в том числе, в части создания альтернативного рейтинга инвестиционной привлекательности стран.

"Идею о создании консорциума поддержали все участники дискуссии - представители ЮАР, Бразилии, Индии, Китая, отметив, что такая инициатива имеет большой потенциал в текущей мировой ситуации", - поясняет пресс-служба.

Консорциум институтов развития создан на уровне стран ЕАЭС. В него входят АСИ, Национальный институт стратегических исследований при президенте Кыргызской Республики и фонд "Центр стратегического развития Республики Армения".