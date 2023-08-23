Решетников считает, что ВТО остается для России основой внешнеэкономической деятельности

Министр экономического развития отметил, что все ключевые партнеры России в ЕАЭС также являются членами Всемирной торговой организации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Площадка Всемирной торговой организации (ВТО) остается для России фундаментом внешнеэкономической деятельности. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Московского урбанистического форума.

"Это [ВТО] - основная площадка, на которой вырабатываются правила торговли. При всей сложности текущего положения ВТО, в первую очередь - отсутствие механизма разрешения споров. <...> Но это все же единый рынок, и все наши основные торговые партнеры - это члены ВТО. Исключая себя, мы исключим себя из всех механизмов, которые там существуют, и нам придется договариваться снова. Надо реалистично смотреть на эти вещи", - сказал Решетников.

Он отметил, что все ключевые партнеры России в ЕАЭС - также члены ВТО.

"Для нас эта тема во многом <...> - некая ценность и аксиома, на которой мы строим фундамент внешнеэкономической деятельности", - добавил министр.