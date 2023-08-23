Девелопер ЛСР намерен оспорить решение об изъятии дочерней компании в пользу Украины

Украинский суд ранее взыскал в доход государства 100% "Аэрок", которую в ГБР связали с российским бизнесменом Андреем Молчановым и девелоперской "Группой ЛСР"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российская девелоперская "Группа ЛСР" намерена оспорить решение Высшего антикоррупционного суда Украины об изъятии в пользу государства Украины входящей в структуру ЛСР компании ООО "Аэрок". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Группы ЛСР".

Ранее суд на Украине взыскал в доход государства 100% "Аэрок", которую в украинском Госбюро расследований (ГБР) связали с российским бизнесменом Андреем Молчановым и девелоперской "Группой ЛСР". В ГБР утверждают, что "Аэрок" владеет на Украине двумя газобетонными заводами в Киевской области, и являлся, по сообщениям местных СМИ, одним из крупнейших производителей бетоноконструкций в стране. В мае 2022 года на предприятиях компании прошли обыски, а в июне того же года активы были арестованы.

"Планируется оспаривать это решение всеми доступными законными способами, в том числе компания оставляет за собой право обратиться в европейские арбитражные инстанции. В данный момент готовится апелляция", - сообщил представитель "Группы ЛСР".

"Группа ЛСР" - российская строительная компания, занимающаяся девелопментом и производством стройматериалов. По версии портала "Единый ресурс застройщиков", по объему строительства группа находится на третьем месте. Мажоритарий ЛСР - экс-сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов, он владеет около 65% группы.