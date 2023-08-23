В Бразилии заявили, что общая платежная единица БРИКС снизит уязвимость объединения

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что это расширит перечень доступных платежных опций

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. Общая платежная единица для торговли и инвестирования между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) снизила бы уязвимость объединения на мировых финансовых рынках. Такое мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пленарной сессии 15-го саммита БРИКС.

"БРИКС может через Новый банк развития предложить собственные альтернативы адекватного финансирования, которые отвечали бы потребностям Глобального Юга. <…> Создание общей платежной единицы для торговых транзакций и инвестиций между странами БРИКС расширит перечень доступных нам платежных опций и снизит нашу уязвимость", - сказал он.