23 августа, 09:58,
обновлено 23 августа, 10:06
Саммит БРИКС - 2023

В Бразилии заявили, что общая платежная единица БРИКС снизит уязвимость объединения

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что это расширит перечень доступных платежных опций

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. Общая платежная единица для торговли и инвестирования между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) снизила бы уязвимость объединения на мировых финансовых рынках. Такое мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пленарной сессии 15-го саммита БРИКС.

"БРИКС может через Новый банк развития предложить собственные альтернативы адекватного финансирования, которые отвечали бы потребностям Глобального Юга. <…> Создание общей платежной единицы для торговых транзакций и инвестиций между странами БРИКС расширит перечень доступных нам платежных опций и снизит нашу уязвимость", - сказал он. 

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БразилияЛула да Силва, Луис ИнасиуСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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