Президент ЮАР считает, что страны БРИКС стали основным драйвером мировой экономики

Они требуют реформы некоторых международных организаций для создания более справедливого мирового порядка, добавил Сирил Рамапоса

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) являются ведущей силой в мировой экономике и требуют реформы некоторых международных организаций, включая финансовые, с целью создания более справедливого мирового порядка. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, который председательствует на саммите БРИКС.

"Страны БРИКС, общее население которых достигает 3 млрд человек, стали за последнее десятилетие основным драйвером мировой экономики и инвестиций, - заявил он на пленарной сессии. - БРИКС является символом более справедливого миропорядка. Мир меняется, и международные организации должны отражать эти изменения с тем, чтобы лучше реагировать на вызовы, с которыми сталкивается человечество. Мы должны продвигать интересы глобального Юга, и мы в БРИКС хотим продвигать эти интересы и готовы работать со всеми странами, которые разделяют эти принципы".

Рамапоса подчеркнул, что нищета и недостаточное развитие являются основными проблемами современного человечества, в том числе и в Африке. "БРИКС работает над решениями этих проблем и требует выполнения другими странами своих обязательств, данных развивающимся государствам", - заявил президент ЮАР.

Председатель саммита сообщил, что страны БРИКС обсуждают вопросы, связанные с расширением использования национальных валют в мировой торговле. "Мы выступаем также против санкций, включая санкции в банковских системах переводов", - заявил Рамапоса.

Он указал, что страны БРИКС обеспокоены конфликтами, происходящими в мире. "ЮАР придерживается позиции, согласно которой переговоры и выполнение положений Устава ООН являются основными путями решения конфликтов," - подчеркнул президент ЮАР.