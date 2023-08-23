Андрея Пучкова назначили новым гендиректором ОСК

До этого он занимал пост первого зампреда правления ВТБ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ, назначен новым генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО "ОСК" Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров. Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, вкупе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга. Хочу пожелать Андрею Сергеевичу успехов в делах и всех начинаниях на новом поприще, ну и, как говорят моряки, "семи футов под килем", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова.