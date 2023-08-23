В Запорожской области на проектирование двух полигонов ТКО направят 150 млн рублей

Проекты разработают в рамках программы социально-экономического развития области в 2024-2025 годах

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 150 млн рублей направят на проектирование двух полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в Запорожской области, сообщил ТАСС и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Александр Воробьев. Проекты будут разработаны в рамках программы социально-экономического развития области в 2024-2025 годах.

В июне Российский экологический оператор разработал концепции развития отрасли обращения с бытовыми отходами для Херсонской и Запорожской областей. Они предполагают строительство пяти предприятий до конца 2028 года. В Запорожской области в 2026-2027 годах планируются два комплекса по обращению с ТКО вблизи Мелитополя и Бердянска.

"Деньги на проектирование в рамках программы социально-экономического развития уже заложены на 2024-2025 годы в размере 150 млн рублей. Подрядчик не определен, идет процедура подбора и согласования с Минприроды России земельных участков, соответствующим всем требованиям РФ к таким объектам", - сказал Воробьев.

Как отметил собеседник агентства, подбор подрядчика будет осуществляться в 2024 году после подписания финансового соглашения с Минприроды России.