На Украине два дня подряд импортировали электроэнергию в качестве аварийной помощи

Такие поставки являются самой дорогой мерой экстренного реагирования, сообщили в "Укрэнерго"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украина два дня подряд была вынуждена прибегнуть к аварийным поставкам электроэнергии из-за рубежа, что является самой дорогой мерой экстренного реагирования. Об этом сообщили в национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго".

"22 августа потребление держалось на верхних отметках. <...> НЭК "Укрэнерго" была вынуждена для покрытия спроса с 13:00 до 22:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем поставил новый рекорд - 3 900 МВт·ч", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В компании пояснили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей. Накануне в "Укрэнерго" сообщали, что 21 августа был зафиксирован летний рекорд потребления, из-за чего пришлось прибегнуть к аварийной помощи энергосистем Польши и Румынии. Общий объем импортированной электроэнергии составил 2 000 МВт·ч.

По данным "Укрэнерго", дефицит электроэнергии связан с возросшим потреблением и недостаточной генерацией из-за выведения на ремонт блоков многих ТЭС. В компании призвали не включать в пиковые часы мощные электроприборы.

23 августа импорт электроэнергии запланирован из Словакии и Молдовы в вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 467 МВт.