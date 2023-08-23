Путин заявил о готовности РФ обмениваться с БРИКС опытом в области цифровой трансформации

По словам президента, российская сторона приветствует укрепление взаимодействия между государствами "пятерки" в области глобальных инноваций

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности российской стороны делиться с партнерами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) наработками и опытом в области цифровой трансформации. С такой инициативой он выступил на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном формате, в котором принял участие по видеосвязи.

"Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта", - сказал Путин.

Он добавил, что российская сторона приветствует укрепление взаимодействия между государствами "пятерки" в области глобальных инноваций. "Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которых мог бы заняться специальный целевой фонд", - добавил российский лидер.