23 августа, 10:38

Расписки Ozon на Мосбирже снижались более чем на 3%

Котировки пошли вниз на фоне публикации отчетности компании по МСФО за II квартал 2023 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Стоимость расписок Ozon на Московской бирже снижалась на 3,35% - до 2 861,5 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 13:15 мск. Котировки пошли вниз на фоне публикации отчетности компании по МСФО за II квартал 2023 года.

К 13:30 мск расписки Ozon замедлили снижение и торговались на уровне 2 897 руб. за бумагу (-2,14%).

Ранее Ozon сообщил, что во втором квартале 2023 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 372,628 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 67% - до 62 млн рублей.

Ozon - одна из крупнейших интернет-компаний в России. Оборот от продаж (GMV, включая услуги) Ozon по итогам 2022 года увеличился на 86% по сравнению с предыдущим годом и составил 832,2 млрд рублей. Кроме России, компания также присутствует в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. 

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