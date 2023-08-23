Гомсельмаш планирует поставить в Россию около 1,7 тыс. комбайнов в 2023 году

Производитель сельхозтехники за январь - июль 2023 года увеличил экспорт продукции на 40%, сообщил гендиректор предприятия Александр Новиков

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Крупнейший производитель сельхозтехники ОАО "Гомсельмаш" за январь - июль 2023 года увеличил экспорт продукции на 40%, около 1,7 тыс. комбайнов до конца года планирует поставить в Россию. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Новиков.

"В 2022 году [выпустили комбайнов] - 2,5 тыс., в нынешнем году планируем <…> сделать 3 тыс. самоходных не только зерно-, но и кормоуборочных комбайнов, - цитирует Новикова агентство БелТА. - Если взять темповые значения, то на сегодняшний день они составляют 160%, такой темп планируем сохранить до конца 2023 года". По его словам, что касается экспорта, то предприятие идет "с темпом 140%". Новиков добавил, что около 1,7 тыс. комбайнов до конца года отправят с конвейера в Россию. "В России мы наращиваем свое присутствие, планируем где-то под 1 700 единиц реализовать в этом году только на рынок РФ", - сказал он.

"Не так давно мы отметили совершеннолетие нашей "дочки" - компании АО "Брянсксельмаш" исполнилось 18 лет. "Брянсксельмаш" входит в реестр крупных российских производителей, - отметил Новиков. - В 2022 году "Брянсксельмаш" выпустил 1,2 тыс. единиц продукции, в этом году планируем данный темп сохранить - прирост [планируется] плюс 25% к прошлому году".

Гендиректор также напомнил, что в мае нынешнего года ОАО "Гомсельмаш" открыло сборочное производство в Краснодаре, что было сделано после ухода с рынка немецкой компании CLAAS. "Стоит задача 100 единиц техники туда поставить с определенным уровнем локализации, который согласован с регионом. Мы сейчас этой работой и занимаемся", - сказал Новиков. По его словам, в планах - расширить сборочное производство и сделать современный сервисный технический центр.

Гендиректор отметил, что ОАО "Гомсельмаш" также сохранил традиционные рынки сбыта в Казахстане, Таджикистане и Туркмении, а также наращивает там свое присутствие. Идут поставки белорусских самоходных комбайнов в Зимбабве, Кению и Буркина-Фасо.