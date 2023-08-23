Путин: объем инвестиций государств БРИКС в глобальную экономику вырос вдвое за 10 лет

Как отметил президент, совокупный экспорт достиг 20% от общемирового показателя

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мировую экономику вырос вдвое за прошедшее десятилетие. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС в расширенном формате, в котором он принял участие по видеосвязи.

"За прошедшее десятилетие инвестиции государств БРИКС в глобальную экономику выросли вдвое, а совокупный экспорт достиг 20% от общемирового показателя", - сказал Путин.

Президент РФ обратил внимание на то, что успешно реализуется Стратегия экономического партнерства государств объединения до 2025 года. В частности, укрепляется пятистороннее сотрудничество по таким направлениям, как диверсификация цепочек поставок, дедолларизация и переход на национальные валюты во взаимных расчетах, цифровая экономика, поддержка малых и средних предприятий, справедливый трансфер технологий. Он также отметил, что инициативное участие в этих процессах принимают бизнес-круги, по линии Делового совета и Женского делового альянса БРИКС также проводится большая работа.

Говоря о вкладе объединения в глобальную экономику, глава российского государства напомнил, что доля стран "пятерки", где проживает более трех миллиардов человек, в глобальном ВВП "уже превысила по паритету покупательной способности долю так называемой "Группы семи".

"Все мы единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве. Из года в год государства БРИКС наращивают свой потенциал", - констатировал Путин.