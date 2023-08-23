На Кубани за два года открыли около 40 малых производств за счет фонда развития инноваций

В пресс-службе краевой администрации сообщили, что предприниматели привлекли более 440 млн рублей на реализацию идей

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Почти 40 малых технологических компаний открыли за два года в Краснодарском крае за счет средств регионального фонда развития инноваций. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"За два года при поддержке Фонда развития инноваций в крае открыли порядка 40 малых технологических компаний, предприниматели привлекли более 440 млн рублей на реализацию прорывных идей", - сказали в пресс-службе. В числе уникальных разработок названы в том числе грузовой беспилотный аппарат вертикального взлета и посадки, проходящий в настоящее время стадию первых испытаний.

"Также инноваторы региона разработали автоматизированную систему учета данных полевых исследований для селекционных компаний, сегодня подобных программ нет в России", - продолжили в пресс-службе. Еще один сервис анализирует новостные данные и выдает прогноз о стоимости акций на фондовом рынке. "Для медицинской сферы создали наборы моделирования составов групп крови, их могут применять при подготовке специалистов", - сказали в пресс-службе.

Здесь напомнили, что фонд развития инноваций края помогает представителям малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам. "За два года в акселерационных программах "Воронка инновационных стартапов" и "Стартап как диплом" приняли участие почти 340 команд, в идеи которых инвестировали более 200 млн рублей, в учреждении провели 125 практических мероприятий и 4 конференции, которые позволили привлечь еще около 240 млн рублей грантовой поддержки", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, фонд запустил портал инновационного кластера региона - объединения инноваторов, образовательных организаций, научно-исследовательских институтов, бизнеса и индустриальных партнеров. "В настоящее время на сайте разместили более 50 проработанных проектов для инвесторов", - заключили в пресс-службе.