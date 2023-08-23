В Москве заключили договор аренды земли за рубль в год с 16-м инвестором

На земельном участке построят предприятие по производству мясной продукции и цех по выпуску кормов для домашних животных

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Москвы заключили договор с 16-м инвестором о предоставлении в аренду без торгов земельного участка по ставке рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), в районе Южное Бутово компания построит производственный комплекс по глубокой переработке мясокостного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город подписал с инвестором договор аренды земельного участка площадью 2 га для строительства предприятия по производству мясной продукции и цеха по выпуску кормов для домашних животных. Инвестор вложит в создание комплекса 1,5 млрд рублей, здесь будет создано 350 рабочих мест. Это уже 16-я компания, с которой заключен договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год, подписанный в рамках реализации МаИП", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что земельный участок расположен по адресу: муниципальный округ Южное Бутово, Проектируемый проезд 188, участок 1. Договор заключен с компанией ООО "Мясо для тебя", которая специализируется на консервировании и переработке мясной продукции.

"На земельном участке, предоставленном городом, инвестор построит два производственных здания общей площадью 15 тыс. кв. м. Площадь одного из них составит более 10 тыс. кв. м, площадь второго - 4,3 тыс. кв. м. Договор с инвестором подписан на пять лет. За это время компания должна построить и ввести эксплуатацию производственные корпуса. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в одном из новых цехов приступят к выпуску мясных полуфабрикатов. Во втором будет организовано производство сухих и влажных кормов для домашних животных. Планируется, что ежегодно здесь будут изготавливать до 10 млн тонн продукции.