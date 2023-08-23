Иран планирует увеличить добычу нефти до 3,4 млн б/с к концу сентября

В настоящее время объем добычи нефти в стране составляет 3,2 млн баррелей в сутки

ДУБАЙ, 23 августа. /ТАСС/. Иран планирует к концу сентября увеличить объем добычи нефти до 3,4 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи.

"В настоящее время объем добычи нефти [в Иране] составляет 3,2 млн баррелей в сутки, однако к концу сентября этот показатель достигнет 3,4 млн", - приводит слова министра иранское агентство SNN.

После выхода из ядерной сделки в 2018 году США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти закупать энергоресурсы у исламской республики. В результате к 2021 году добыча нефти в Иране снизилась до 2,4 млн б/с.

Согласно августовскому отчету Организации стран - экспортеров нефти, Иран нарастил добычу на 68 тыс. б/ с, до 2,828 млн б/с.