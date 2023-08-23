Акционеры "Фортума" решили изменить название компании на "Форвард энерго"

В пресс-службе "Фортума" ранее отмечали, что переименование никак не отразится на деятельности компании

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Акционеры генерирующей компании "Фортум" на собрании приняли решение о внесении изменений в устав, включающих переименование компании в "Форвард энерго". Об этом говорится в сообщении компании.

Новым названием "Фортума" теперь станет ПАО "Форвард энерго", на английском языке - Forward Energy.

Ранее в пресс-службе "Фортума" отмечали, что переименование никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Первыми под новое регулирование попали иностранные доли в российских энергокомпаниях "Юнипро" и "Фортум". Согласно документу, 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются Росимуществу во временное управление.

В Росимуществе отмечали, что указ президента о введении внешнего управления в отношении акций "Юнипро" и "Фортума" не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.

Позднее советы директоров "Юнипро" и "Фортума" по требованию Росимущества переизбрали генеральных директоров энергокомпаний. Новым гендиректором "Фортума" стал Вячеслав Кожевников.

О компании

Российский дивизион финской группы Fortum включает в себя российскую "Фортум" (94,88%), а также ТГК-1 (29,45%). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В ее состав входят семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные - в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. В целом общий объем портфеля "Фортума" и совместных предприятий в сфере ВИЭ-генерации составляет 3,4 ГВт.