Новый резидент парка "Великий камень" займется международными перевозками

"Евразийская звезда" также будет предоставлять полный спектр дополнительных услуг по таможенному оформлению, страхованию, складскому хранению, приему и обработке грузов

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Новый резидент белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" будет заниматься международными грузовыми автоперевозками из КНР в страны СНГ и Европы. Об этом сообщила пресс-служба парка.

"23 августа 2023 года в индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "Евразийская звезда" (КНР). Компания будет осуществлять международные грузовые автомобильные перевозки из Китая в страны СНГ и Европы", - говорится в сообщении.

Китайская компания будет также предоставлять полный спектр дополнительных услуг по таможенному оформлению, страхованию, складскому хранению, приему и обработке грузов.

Индустриальный парк "Великиий Камень" - особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен под Минском вблизи Национального аэропорта. Согласно указу президента, парк имеет самые крупные налоговые льготы в стране. В первом полугодии 2023 года индустриальный парк зарегистрировал 17 новых резидентов, теперь их общее число достигло 113.