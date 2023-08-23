В Узбекистане планируют вдвое увеличить емкость газохранилища "Газли"

Ее намерены повысить до 6 млрд куб. м

ТАШКЕНТ, 23 августа. /ТАСС/. Российско-узбекистанское СП Gazli Gas Storage, учрежденное национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" и Российской компанией "Форус" планирует вдвое, с 3 до 6 млрд куб. м, увеличить емкость подземного газохранилища (ПХГ) "Газли". Об этом сообщил информационный телеканал "Узбекистан 24".

"На первом этапе проекта, с 2020 года до конца 2025 года, за счет разведки месторождений намечено расширить объем хранения газа в ПХГ "Газли" вдвое, с 3 до 6 млрд куб. м", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на главного инженера СП Мухаммада Саидазимова. По его данным, на втором этапе, путем доработки и расширения газохранилища его вместимость будет увеличена до 10 млрд кубометров, общая стоимость проекта оценивается в $850 млн.

Из открытых источников известно, что ПХГ "Газли" находится в самом центре газотранспортной системы Узбекистана на пересечении трубопроводов, идущих в Казахстан, Туркменистан, Россию и Китай.

В начале текущего года компания "Узтрансгаз" сообщила, что Газлинское управление магистральных газопроводов ведет работы, связанные с подготовкой инфраструктуры магистральных газопроводов к импорту природного газа из России. Затем "Узтрансгаз" уточнил свое сообщение, заявив, что работы направлены на повышение эффективности газоснабжения потребителей южных регионов Узбекистана.

Как известно, Минэнерго Узбекистана и "Газпром" заключили договор, по которому "Газпром" будет ежегодно поставлять через компанию UzGasTrade 2,8 млрд куб. м российского газа в Узбекистан.

Ранее казахстанская компания QazagGaz сообщила, что с 1 октября начнет транзитные поставки российского газа в Узбекистан через свою территорию.