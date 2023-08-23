Ofgem оштрафовал Morgan Stanley на $6,8 млн за использование трейдерами WhatsApp

Согласно информации регулятора, у банка отсутствуют записи электронных сообщений между сотрудниками при обсуждении энергетических сделок с января 2018 года по март 2020 года

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Британский регулятор Ofgem оштрафовал американский банк Morgan Stanley на $6,8 млн за неспособность вести учет общения между сотрудниками, пользовавшихся мессенджером WhatsApp при обсуждении энергетических сделок. Об говорится в заявлении Ofgem.

Согласно информации регулятора, у банка отсутствуют записи таких электронных сообщений с января 2018 года по март 2020 года. В соответствии с требованиями финансового института "использование WhatsApp запрещено для торговых коммуникаций", и в данном случае он "не предпринял достаточных мер для соблюдения таких правил".

Первое подобное взыскание со стороны Ofgem призвано, по словам представителя регулятора Кэтрин Скотт, "защитить потребителей и обеспечить прозрачность и целостность рынка". Более двух десятков финансовых групп, как напоминает газета Financial Times, были оштрафованы на $2,5 млрд за использование их сотрудниками WhatsApp и других приложений для обмена зашифрованными сообщениями во время обсуждений сделок с коллегами и клиентами.