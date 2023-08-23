23 августа, 11:34
Саммит БРИКС - 2023

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС выступить против экономических угроз и разрыва связей

Председатель КНР напомнил, что экономическая ситуация в мире является крайне нестабильной

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Страны - участницы БРИКС должны противодействовать экономическим угрозам и действиям, которые приводят к разрыву международных связей, а также цепочек поставок. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Страны объединения должны вместе следовать по пути развития, выступать против разрыва связей и нарушения [глобальных] цепочек поставок, а также против экономических угроз [со стороны отдельных государств]", - подчеркнул он на пленарной сессии саммита БРИКС.

По словам китайского лидера, участникам объединения следует углублять торгово-экономическое сотрудничество. "Все страны обладают неотъемлемым правом на развитие, оно не принадлежит горстке государств", - добавил он.

Си Цзиньпин напомнил, что экономическая ситуация в мире крайне нестабильна. "Вызовы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, становятся все более серьезными", - уточнил председатель КНР, отметив, что БРИКС должно быть "позитивным импульсом в условиях нестабильности".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин принимает участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Теги:
КитайСи ЦзиньпинСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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