Дилеры отметили бесперебойный ремонт авто после отключения ПО Mercedes, BMW и Audi

В "МБ Рус" заявили, что продолжают выполнять гарантийные обязательства и осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz на всей территории России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Любые технические проблемы с обслуживанием автомобилей ушедших зарубежных брендов разрешимы, заявил ТАСС директор по сервису и запасным частям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов.

"Несмотря на все сложности, в "Авилоне" сегодня есть возможность удовлетворить любые технические запросы владельцев автомобилей ушедших брендов, в том числе Mercedes, BMW и Audi", - сказал он.

Ранее газета "Известия" написала, что BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению: владельцам больше недоступна история техобслуживания и другие функции. От своего ПО российских дилеров отключил и Mercedes. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подчеркивали, что проблемы с ПО имеются по большинству иностранных автобрендов.

При этом в "МБ Рус" (новое название "Мерседес-Бенц Рус" после покупки дилером "Автодом" активов компании в РФ) отметили, что продолжают выполнять гарантийные обязательства и осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz на всей территории России. "Используя накопленные опыт, знания и базы данных, компания АО "МБ Рус" и партнеры розничной сети центров продаж и сервиса постоянно совершенствуют уровень сервиса для оказания услуг высочайшего качества, что позволяет в значительной мере заменить системы производителя в процессах ремонта и обслуживания автомобилей Mercedes-Benz", - рассказали в компании.

В дилерском центре "Автодом", который также продает автомобили BMW и Audi, отметили, что обслуживание ведется без перебоев. "Для диагностики и обслуживания автомобилей Audi доступны все необходимые онлайн-приложения, - уточнили в компании. - На сегодняшний день компания имеет бесперебойный доступ ко всей информации относительно технологий ремонта автомобилей Audi и ко всем необходимым справочникам и каталогам. Сервисные центры "Автодом Audi" постоянно совершенствуют уровень обслуживания, поэтому уже сейчас компания заменила более 85% используемого ранее ПО (дилерское программное обеспечение для послепродажного обслуживания Elsa, каталог для подбора запчастей Etka, программное обеспечение для диагностики и ремонта автомобилей Odis и прочее) альтернативным ПО".

Что касается BMW, то в "Автодоме" используются собственные IT-решения для программирования и обновления ПО. "Никакие возможные ограничения со стороны немецкого автоконцерна не могут повлиять на качество и скорость обслуживания автомобилей, поскольку доступ к сервисам осуществляется через альтернативные каналы", - подчеркнули в компании.

В AGR Automotive Group (ООО "АГР", бывшее российское представительство Volkswagen) от комментариев отказались.