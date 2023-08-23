Зампред Госдумы попросил ЦБ обязать банки и МФО сообщать гражданам о кредитах супругов

Владислав Даванков пояснил, что ситуации, когда один супруг берет кредит без уведомления и согласия другого, могут привести к финансовым проблемам и создать напряженность в отношениях

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, в котором предлагает обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять граждан через "Госуслуги" или СМС-сообщения о взятом их супругом кредите. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Депутат пояснил, что ситуации, когда один супруг берет кредит без уведомления и согласия другого супруга, могут привести к финансовым проблемам и создать напряженность в отношениях, а при разводе приводят к несправедливому наложению финансовых обязательств на супруга, который не знал о взятом кредите. Также законодательством не предусмотрена обязанность предоставлять согласие супруга при получении банковского кредита, поскольку установлена презумпция согласия одного супруга на действия второго по распоряжению общим имуществом, добавил он.

"В этой связи считаю необходимым обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять супругов о взятом кредите их супругом. Такое уведомление может быть произведено с использованием государственного портала "Госуслуги" или посредством отправки СМС-сообщения. <…> Прошу вас рассмотреть инициативу <…> и в случае ее поддержки внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Центрального банка России, регулирующие обязанности кредитных и микрофинансовых организаций", - указал Даванков.