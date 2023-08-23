Эксперты: инвесторы из РФ получили шанс разблокировки средств в иностранных активах

Они считают привлекательной объявленную Минфином и Центробанком схему обмена замороженных бумаг

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Профучастники рынка ценных бумаг считают, что российские инвесторы получили шанс на разблокировку своих инвестиций в иностранные активы и находят объявленную Министерством финансов и Банком России схему обмена замороженных бумаг привлекательной. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службах компаний. Также СПБ Биржа и брокеры ждут разъяснений ведомств для понимания последующих действий.

Ранее сообщалось, что подготовленный правительством совместно с Банком России проект указ президента предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Как заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел президент РФ Владимир Путин, на сегодняшний день у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму на сумму 1,5 трлн рублей. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей.

Что будет дальше?

Пока что речь идет о высвобождении небольшой части средств, и на данный момент непонятно, как будут выбраны те "счастливчики", которым повезет получить свои разблокированные средства первыми, отметила аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева.

Тем не менее, у российских розничных инвесторов появилась надежда на разблокировку своих инвестиций в иностранные ценные бумаги. "Предыдущие усилия в деле разблокировки активов, предпринятые в конце 2022 года, когда крупнейшие российские брокерские компании подали заявки на разблокировку активов своих клиентов в крупнейшие европейские депозитарии - бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream, ожидаемых результатов не принесли. Сделав соответствующие выводы, российские регуляторы решили несколько изменить постановку вопроса предложив схему обмена, логично предположив, что желание европейских ведомств удовлетворить интересы своих инвесторов увеличит шансы на достижение компромисса", - сказала эксперт.

По ее мнению, сейчас инициируется "первый пробный заход", в процессе которого будет вырабатываться механизм. Этот механизм в случае удачного завершения эксперимента будет масштабироваться на остальную массу заблокированных активов. Предполагается, что будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С". Участие в обмене и для российских, и для иностранных инвесторов будет добровольным.

Тем не менее, учитывая отсутствие прецедентов, процесс разблокировки может быть долгим. "Но радует хотя бы факт попытки, поскольку похоже есть обоюдный интерес в поиске решения", - заключила она.

В "БКС мир инвестиций" отметили, что представленная схема "выглядит привлекательно". В компании ждут больше информации и деталей по тому, "как двигаться в представленном плане".

СПБ Биржа также ожидает разъяснений соответствующих ведомств по проекту указа о начале обмена активов российских граждан на активы иностранных инвесторов.