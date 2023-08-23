Wartsila не смогла оспорить решение суда о возврате €5,1 млн Балтийскому заводу

При рассмотрении дела в первой инстанции Wartsila пыталась оспорить его подсудность российской юстиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Финский машиностроительный концерн Wartsila не смог обжаловать в апелляционной инстанции решение арбитражного суда о взыскании с компании €5,1 млн в пользу Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Данные опубликованы на портале "Электронное правосудие".

Сумма представляет собой убытки российского предприятия с процентами по трем договорам на поставку оборудования (дизель-генераторов и комплекта линии вала) для строящихся атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка" - эти контракты стороны заключили в сентябре 2020 года, апреле и июле 2021 года. В документах по делу отмечается, что Балтийский завод оплатил Wartsila Solutions Oy поставки на сумму €7,6 млн, однако финская компания исполнила обязательства только на сумму в 2,6 млн. В марте 2022 года она уведомила заказчика о приостановке исполнения обязательств по договорам, сославшись на ограничительные меры Великобритании, ЕС и США, введенные в отношении России и Белоруссии. После этого верфь потребовала вернуть деньги за непоставленное оборудование, однако не получила ответа и в июне 2022 года обратилась с иском в суд, который весной был полностью удовлетворен. Ответчик подал апелляцию, которую арбитраж рассмотрел в среду.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится о принятом решении в карточке дела. Его резолютивная и мотивировочная части пока не опубликованы.

При рассмотрении дела в первой инстанции Wartsila пыталась оспорить его подсудность российской юстиции. Компания ссылалась на то, что по условиям контрактов с Балтзаводом споры между сторонами должен разбирать, руководствуясь правом Швеции, Арбитражный институт Торговой палаты в Стокгольме. Однако истец указал, что санкции, введенные в отношении предприятия, ограничили его доступ к правосудию на территории ЕС - в этих странах установлен запрет на удовлетворение любых требований Балтийского завода по договорам и сделкам, так или иначе затронутым ограничительными мерами.

Петербургский суд согласился с этим доводом и рассмотрел иск, встав по итогу на сторону истца. При этом аналогичную тяжбу с компанией Wartsila Oyj Abp - с нее Балтийский завод пытался взыскать €7,6 млн платежей по гарантиям поставок оборудования (также на ледоколы "Якутия" и "Чукотка") - тот же суд в мае прекратил, сославшись, напротив, на арбитражную оговорку в контрактах, которой стороны условились рассматривать споры в Международной торговой палате Финляндии. Как отметила судья, иск не имеет "тесной связи" с территорией РФ, а для возможности его рассмотрения российским судом заявитель должен был документально подтвердить, что аналогичного спора с ответчиком в финском арбитраже у него нет. Это определение Балтийскому заводу удалось обжаловать 17 августа - апелляционный суд направил дело на пересмотр.

О сторонах спора

Wartsila - один из ведущих в мире поставщиков оборудования и технологий для энергетики и судостроения. В конце 1980-х годов советское центральное конструкторское бюро "Айсберг" в сотрудничестве с ее подразделением - W rtsil Marine Solutions - построило атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач". В июле 2022 года финская компания объявила о "завершении ухода" с российского рынка в связи с санкциями, объявленными после обострения конфликта на Украине. До этого Wartsila подписала соглашения о продаже части подразделений в РФ, другие были выведены за пределы страны. В октябре 2022 года из финансового отчета компании стало известно, что ее убытки от ухода с российского рынка составили €200 млн.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе работают более 6 тыс. человек. По заказу ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома) на стапелях завода строятся третий и четвертый атомные ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Закладка пятого и шестого серийных ледоколов на этом же предприятии запланирована на май 2024 года и осень 2025 года.