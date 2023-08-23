23 августа, 12:00,
обновлено 23 августа, 12:03

Минфин и ЦБ смягчили ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в Россию

Владимир Гердо/ ТАСС
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ ТАСС

Отмечается, что "выплата может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минфин и ЦБ приняли решение смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в экономику РФ, следует из сообщения Минфина РФ.

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"Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению данное решение", - указано в сообщении.

Отмечается, что "выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию". Также среди условий выплаты дивидендов: инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий. Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС отмечал, что иностранцы должны продолжать работать в России. Силуанов говорил, что компании получат право на выплату дивидендов, только если продемонстрируют желание остаться, сохранить рабочие места, продолжать деятельность, соблюдать все технологии. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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