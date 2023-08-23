В Северной Осетии объем кредитования бизнеса вырос почти в 1,5 раза

За I полугодие 2023 года банки предоставили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона кредитов на сумму 7,5 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Объем кредитования бизнеса Северной Осетии вырос почти в 1,5 раза - до 7,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения национального банка по республике.

"За I полугодие 2023 года банки предоставили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Северной Осетии кредитов на сумму 7,5 млрд рублей, что на 46,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Выдача кредитов малому и среднему бизнесу в республике выросла на 37% - субъекты МСП получили с января по июнь текущего года 5,9 млрд рублей кредитов. Объем средств, предоставленных крупному бизнесу за первое полугодие 2023 года, составил 1,6 млрд рублей, что превышает объемы выдачи за первые шесть месяцев прошлого года в 2 раза.

Наиболее активно кредитовались обрабатывающие, сельскохозяйственные, торговые компании, а также предприятия, осуществляющие деятельность в сфере транспорта и связи.

Кредитный портфель предприятий и индивидуальных предпринимателей республики на 1 июля 2023 года составил 24,2 млрд рублей и возрос за год на 43,4%. Значительную долю, 57,4%, в его структуре занимают займы предприятий сельского хозяйства, которые кредитуются в том числе по государственным программам поддержки предприятий АПК по ставке не более 5%.