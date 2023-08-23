23 августа, 12:09,
обновлено 23 августа, 12:11

Мантуров заявил, что промышленный экспорт РФ в 2030 году может составить почти $150 млрд

© ТАСС/ Ruptly

Россия продолжит переориентировать поставки в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, отметил глава Минпромторга

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объем промышленного экспорта России в 2030 году может достигнуть показателя почти в $150 млрд. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании правительства.

"Невзирая на известные ограничения, ставим себе задачу в ближайшие годы восстановить объемы отгрузок нашим иностранным партнерам. А в 2030 году в части индустриального экспорта максимально приблизиться к планке $150 млрд", - сказал он, докладывая об основных целях стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

Мантуров подчеркнул, что РФ продолжит переориентировать поставки в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, содействовать открытию российских индустриальных зон за рубежом, а также развивать инструменты экспортного финансирования. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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