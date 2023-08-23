Годовой объем инвестиций в обрабатывающую отрасль планируется удвоить к 2030 году

Как сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, еще одним направлением стратегии является повышение инновационного потенциала предприятий промышленности

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Годовые объемы инвестиций в обрабатывающую промышленность планируется увеличить вдвое к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании правительства РФ.

По его словам, одним из приоритетов сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года является создание условий для запуска во всех отраслях нового инвестиционного цикла.

"Будем отслеживать эффективность инструментов и, при необходимости, осуществлять их донастройку. Наша цель - это удвоение годового объема инвестиций в обрабатывающую промышленность к 2030 году. За основу здесь, как и по всем индикаторам стратегии, мы взяли 2019 год", - сказал Мантуров.

Еще одним направлением стратегии, подчеркнул вице-премьер, является повышение инновационного потенциала предприятий промышленности. Ожидается, что к 2030 году количество организаций, осуществляющих технологические инновации, увеличится с нынешних 28% до 40%.