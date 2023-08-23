Мантуров: доля сфер обрабатывающих производств в ВВП может вырасти до 15,5% к 2035 году

По словам главы Минпромторга, несмотря на позитивную динамику по индексу производства, потенциал восстановительного роста ограничен

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Доля отраслей обрабатывающих производств в ВВП России может увеличиться к 2035 году до 15,5%. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании правительства, докладывая о ключевых целях сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Реализация всех обозначенных в стратегии подходов позволит нарастить долю отраслей обрабатывающих производств в ВВП до без малого 15,5% к 2035 году. И будет способствовать достижению представленных на слайде национальных целей", - сказал он.

Мантуров также подчеркнул, что несмотря на позитивную динамику по индексу производства, потенциал восстановительного роста ограничен. При этом, согласно стратегии, объемы производства ежегодно до 2035 года в среднем должны увеличиваться на 4%.

"Чтобы гарантированно выйти на эти темпы, необходимо преодолеть структурные ограничения роста. Именно на этом сфокусированы приоритеты стратегии", - пояснил вице-премьер.