Кабмин выделит более 6 млрд рублей на поддержку субъектов Дальнего Востока

По словам премьер-министра, дальневосточный макрорегион должен стать современным, привлекательным для учебы, работы, ведения бизнеса

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство выделит свыше 6 млрд рублей на поддержку строительства инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

Премьер подчеркнул, что дальневосточный макрорегион должен стать современным, привлекательным для учебы, работы, ведения бизнеса. "Правительство сформировало для этого целый комплекс мероприятий и соответствующих механизмов и инструментов. Наиболее действенный из них - это планы социального развития центров экономического роста, которые были запущены по инициативе главы государства [Владимира Путина]. Сегодня на их реализацию мы перераспределим между субъектами округа более 6 млрд рублей", - сообщил Мишустин.

По его словам, большая часть из этих средств будет направлена на строительство дорог, инженерных сетей, коммуникаций для ряда предприятий, социальных объектов, для жилых домов, в том числе тех, что возводятся по программе "Дальневосточный квартал".

"Необходимо обеспечить максимально эффективное расходование средств. Это вообще задача глобальная для всех проектов и эти значимые инфраструктурные проекты должны быть востребованы и вносить дополнительный вклад в развитие экономики Дальнего Востока", - заключил он.