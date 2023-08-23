Мишустин: подготовлена обновленная стратегия развития обрабатывающей промышленности

По словам премьер-министра, "основная цель - повысить в течение ближайших 12 лет индекс обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочный период. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сегодня в повестке заседания правительства очень важный вопрос. Это обновленная стратегия развития обрабатывающей промышленности, она рассчитана на долгосрочный период", - сказал премьер, открывая заседание кабмина. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уделяет этой теме очень серьезное внимание, потому что поддержка промышленности имеет важнейшее значение для укрепления технологического и промышленного суверенитета.

"Новый обобщенный стратегический документ предусматривает решение целого комплекса задач по приоритетным направлениям. В их числе - внедрение механизмов для стимулирования научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, кардинальное обновление станкоинструментальной промышленности, реализация прорывных проектов в сфере цифровой трансформации отраслей и технологических процессов", - перечислил Мишустин.

По его словам, "основная цель - повысить в течение ближайших 12 лет индекс обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году". "Причем производительность труда за этот же период должна практически удвоиться", - подчеркнул он.

В целом премьер обратил внимание на то, что санкции со стороны недружественных государств привели к нарушению многих кооперационных связей, логистических маршрутов, к закрытию традиционных экспортных рынков. "Но несмотря на все трудности российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, в том числе благодаря своевременно принятым решениям, мерам поддержки. Они (предприятия - прим. ТАСС) сейчас активно наращивают темпы выпуска продукции", - указал он.

"В первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности в целом увеличился более чем на 6%. Ожидаем, что по итогам года в том числе в зеленую зону выйдут направления, где произошел наибольший спад. Все знают о том, что в части автотранспортных средств рост может составить около 2%, в сегменте машин и оборудования - примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств и препаратов - почти 8%", - перечислил Мишустин. Он заключил, что важно продолжать внимательно следить за динамикой и обеспечить выполнение поручения президента по увеличению в текущем году объемов таких производств, а также их доли в ВВП.