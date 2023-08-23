"Атомстройэкспорту" разрешили участвовать в консервации оборудования для АЭС "Белене"

Правительство Болгарии одобрило исключения из регламента, вводящего ограничения из-за действий России на Украине

СОФИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Болгарии разрешило "Национальной электрической компании" продолжать консервацию доставленного оборудования для энергоблоков АЭС "Белене" под руководством российской компании "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома). Об этом сообщает правительственная пресс-служба, отмечая, что своим решением "правительство одобрило исключения из регламента, вводящего ограничения из-за действий России на Украине".

"Работы по консервации оборудования проводятся на площадке АЭС "Белене" и в настоящее время, цель работ - обеспечение гарантий сохранения оборудования в соответствии с требованиями производителя. Действующий в настоящее время договор о техническом руководстве при переконсервации оборудования с долгим циклом производства завершается 31 декабря 2023 года. Продление договора будет осуществлено в соответствии с законом о государственном заказе", - говорится в сообщении.