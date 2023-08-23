На "Иви" составили третий протокол за отсутствие маркировки "18+" на фильмах с ЛГБТ

Компании грозит штраф от 1 до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор составил третий протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Об этом ТАСС сообщили в Останкинском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол в отношении ООО "Иви.ру" по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)", - сказали в суде. По этой статье компании грозит штраф от 1 до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Останкинский суд Москвы ранее оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр "Иви" из-за неверной возрастной маркировки фильма "Идеальный незнакомец". Потом Роскомнадзор составил второй аналогичный протокол в отношении компании, заседание по нему еще не состоялось. Нынешний же протокол является третьим. В самом онлайн-кинотеатре сообщали ТАСС, что провели работу по ограничению доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением "18+", специалисты "Иви" продолжают ручную и автоматизированную проверку контента.

Ранее по аналогичной статье были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ".