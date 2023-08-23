Водородные технологии к 2035 году планируют массово применять в отраслях производства

Наиболее важными проектами на этот период станут поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, снижение зависимости от импортной продукции и расширение применения водородных технологий, отметили в Минпромторге

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Водородные технологии к 2035 году планируется массово применять в различных отраслях производства. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"К 2035 году ожидается серийное и массовое применение водородных технологий в различных секторах экономики, масштабирование производства и экспорта отечественного промышленного оборудования для производства, хранения, транспортировки и применения водорода", - отметили в Минпромторге,

В министерстве добавили, что наиболее важными проектами до 2035 года станут поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, снижение зависимости от импортной продукции и расширение применения водородных технологий.