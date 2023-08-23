Доля отечественных самолетов в парках авиакомпаний РФ к 2030 году превысит 80%

По данным Минпромторга, планируется, что к 2030 году пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составит 104,5 млн пассажиров в год

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Доля самолетов отечественного производства в парках авиакомпаний РФ к 2030 году составит 81,3%. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

К 2025 году доля российских самолетов составит чуть более 53%, к 2028 году - 66,8%.

При этом планируется, что это будут магистральные самолеты SSJ 100, МС-21, Ту-214, Ил-9, а также региональные Ан-24, Ан-26, Ил-114-300 , "Ладога" и "Байкал".

Также планируется, что к 2030 году пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составит 104,5 млн пассажиров в год, на международных - 11,6 млн человек.