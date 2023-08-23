В России планируют запустить серийное производство локомотивов на СПГ

Одним из приоритетов является создание высокоскоростного магистрального пассажирского поезда, который будут способен развивать скорость до 400 км/ч, сообщили в Минпромторге

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В России планируется запустить серийное производство маневровых локомотивов на сжиженном природном газе, сообщили ТАСС в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Приоритетными направлениями развития транспортного машиностроения являются: <...> серийное производство маневровых локомотивов, работающих на сжиженном природном газе", - пояснили в ведомстве.

Также одним из приоритетов является создание высокоскоростного магистрального пассажирского поезда, который будут способен развивать скорость до 400 км/ч.

Строительством высокоскоростного электропоезда в России занимается "Синара - транспортные машины" совместно с РЖД. К сборке состава планируется приступить в 2026 году.