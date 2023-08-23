Минпромторг спрогнозировал рост продаж авто в России к 2035 году до 1,9 млн штук

По данным ведомства, российский авторынок начнет восстанавливаться уже в 2024 году и может выйти на уровень продаж в 1,3 млн машин

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Продажи автомобилей в России к 2035 году могут вырасти до 1,9 млн штук, сообщили ТАСС в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Объем продаж в 2026 году будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015 - 2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1 процент в год и в 2030 году выйдет на среднегодовой уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году - к объему продаж в 1,9 млн автомобилей в год", - отметили в Минпромторге.

При этом российский авторынок начнет восстанавливаться уже в 2024 году и может выйти на уровень продаж в 1,3 млн авто, включая до 1,1 млн легковых автомобилей, 113 тыс. легких коммерческих автомобилей, 100 тыс. грузовых автомобилей и 15 тыс. автобусов.