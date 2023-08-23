Доля экспорта железнодорожной техники к 2035 году может составить 22%

Как отметили в Минпромторге, объем производства магистральных электровозов в 2035 году достигнет 450 единиц

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Доля экспортных поставок российской железнодорожной техники к 2035 году может составить 22%. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Ключевыми целями развития транспортного машиностроения являются обеспечение динамичного развития отрасли благодаря поддержанию доли российских производителей на внутреннем рынке на уровне 92% и обеспечение объемов экспортных поставок на уровне 22% к 2035 году, а также удовлетворение потребностей граждан в конкурентоспособных, качественных и безопасных транспортных услугах", - сказали в министерстве.

В Минпромторге добавили, что объем производства магистральных электровозов в 2035 году достигнет 450 единиц, магистральных тепловозов - 325 единиц, маневровых и промышленных тепловозов - 390 единиц, пассажирских вагонов - 2 тыс. штук, грузовые вагоны - не менее 70 тыс. штук в год.

Кроме того, будут заключены долгосрочные контракты между холдингом "Российские железные дороги" и промышленными предприятиями отрасли транспортного машиностроения. "Предполагаются решения, позволяющие при формировании бюджета осуществлять инвестиции на закупку подвижного состава в 10-летнем горизонте планирования", - заключили в министерстве.