Все новые авто в РФ к 2030 году будут иметь элементы автоматизированной системы управления

Как отметили в Минпромторге, темпы внедрения автомобилей с высокой автономностью будут более низкими

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Все новые автомобили в РФ к 2030 году будут оборудованы элементами автоматизированной системы управления (ADAS) или так называемой системы помощи водителю, сообщили ТАСС в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"К 2030 году каждый новый автомобиль в любом сегменте будет содержать элементы автоматизированной системы управления", - рассказали в министерстве.

При этом, согласно стратегии, темпы внедрения автомобилей с высокой автономностью (третьего уровня и выше) будут более низкими: к 2035 году доля продаж беспилотных автомобилей на общем рынке составит до 10-15% от всего рынка в натуральном выражении.