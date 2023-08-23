23 августа, 12:26,
обновлено 23 августа, 12:30

Более 30 инвестпроектов по производству химпродукции запланированы до 2035 года

Объем дополнительных привлеченных частных инвестиций в отрасль составит 380 млрд рублей, отметили в Минпромторге

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Свыше 30 инвестиционных проектов по производству химической продукции запланированы до 2035 года. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге РФ, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Запуск не менее 35 инвестиционных проектов по производству химической продукции, - отметили в Минпромторге. - Объем дополнительных привлеченных частных инвестиций в отрасль - 380 млрд рублей".

Также к 2035 году планируется увеличить объем внутреннего производства химической продукции на 75%. 

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