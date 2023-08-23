Минпромторг спрогнозировал рост производства легковых авто к 2035 году до 1,6 млн штук

По прогнозу ведомства, выпуск таких автомобилей в России в 2024 году достигнет 700 тыс. единиц

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Выпуск легковых автомобилей в России в 2024 году составит 700 тыс. авто, а к 2035 году может достичь 1,6 млн штук. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Приоритетными группами продукции автомобилестроения и целевыми значениями по объему выпуска являются: легковые автомобили с годовым уровнем производства в 2024 году в размере 0,7 млн автотранспортных средств, в 2030 году - 1,4 млн штук, в 2035 году - 1,6 млн штук", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что производство легких коммерческих автомобилей в 2024 году составит 84 тыс. штук, в 2030 году - 157 тыс. штук, а к 2035 году может достичь 187 тыс. штук.

Также в 2024 году в России планируется произвести 81 тыс. грузовых автомобилей, с последующим ростом до 120 тыс. штук к 2030 году и до 151 тыс. грузовиков к 2035 году.

Что касается выпуска автобусов, то в 2024 году их производство составит 14 тыс. штук, в 2030 году - 17 тыс. штук, а в 2035 году вырастет до 20 тыс. штук.