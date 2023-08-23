Минпромторг спрогнозировал рост экспорта российской электроники к 2035 году до $15,3 млрд

Согласно прогнозу, доля радиоэлектронной продукции России по выручке в общем объеме внутреннего рынка до 2024 года составит не менее 27%, до 2030 года - не менее 70%, до 2035 года - не менее 75%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объем экспорта российской электроники до 2024 года может составить $7,2 млрд, до 2030 года - $12,02 млрд, а до 2035 года - достигнуть $15,3 млрд. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Целевыми значениями показателей развития электронной промышленности до 2035 года являются: <...> объем экспорта российской электронной продукции (накопленным итогом) до 2024 года - $7,17 млрд, до 2030 года - $12,02 млрд, до 2035 года - $15,3 млрд", - рассказали в министерстве.

Согласно стратегии, доля российской радиоэлектронной продукции по выручке в общем объеме внутреннего рынка до 2024 года составит не менее 27%, до 2030 года - не менее 70%, до 2035 года - не менее 75%.

Как подчеркнули в министерстве, отрасль электроники в РФ в основном ориентирована на внутренний рынок. Так, экспорт в общем объеме выпуска занимает 22,75%, в 2022 году было экспортировано продукции на $5,57 млрд, что лишь на 1,5% больше, чем в 2021 году. Доля отечественных производителей на внутреннем рынке составляет 34,7%.