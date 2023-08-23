В России планируется разработать электросамолет

Создание такого самолета значится в приоритетной группе продукции авиапромышленности, уточнили в Минпромторге

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В России планируется разработать электрический самолет, сообщили ТАСС в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

Создание такого самолета в документе значится в приоритетной группе продукции авиапромышленности, уточнили в Минпромторге. Также в этой группе - создание сверхзвукового пассажирского самолета, легкого бизнес-джета, тяжелого вертолета и др.

Ранее в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что также ведется работа над созданием нового отечественного широкофюзеляжного самолета с размещением двигателей не под крылом. Разработать демонстратор нового лайнера планируется в 2027-2028 годах, после чего начнутся опытно-конструкторские работы.