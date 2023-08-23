Выпуск в нефтегазовой промышленности к 2035 г. может сохраниться в объеме 490 млрд рублей

Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ, доля отечественного нефтегазового оборудования в стране составит 92%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объем производства в нефтегазовой промышленности РФ к 2035 году планируется сохранить на уровне 490 млрд рублей, сообщили ТАСС в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Целевыми показателями развития нефтегазовой промышленности до 2035 года являются (интенсивный сценарий): сохранение объема производства на уровне порядка 490 млрд рублей", - отметили в Минпромторге.

Планируется, что к 2035 году доля отечественного нефтегазового оборудования в стране составит 92%, добыча нефти будет держаться на уровне 490-555 млн тонн в год, а газа - в диапазоне 860-1000 млрд куб. м в год.