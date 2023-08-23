В РФ до 2035 года разработают и внедрят единую систему оценки безопасности авто

Об этом говорится в стратегии развития обрабатывающей промышленности, сообщили в Минпромторге

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Независимую единую систему оценки безопасности автомобилей планируется разработать и внедрить в РФ до 2035 года, сообщили ТАСС в Минпромторге, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Целями развития автомобильной промышленности до 2035 года являются: повышение уровня безопасности транспортных средств за счет разработки и внедрения независимой единой системы оценки безопасности колесных транспортных средств", - уточнили в министерстве.

Кроме того, приоритетными направлениями инновационного развития автомобильной промышленности, согласно стратегии, являются: разработка автомобилей с перспективными видами силовой установки (электрические, гибридные и автомобили на водородных топливных элементах) и компонентов к ним, а также развитие технологий автономизации и роботизации транспортных средств.