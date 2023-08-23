Эксперт спрогнозировал рост доли инструментов РФ в станкостроении в 2024 году до 50%

Сейчас для создания таких инструментов используются сплавы с искусственно синтезируемыми алмазами, отметил доктор технических наук Петр Витязь

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Российские производители в 2024 году увеличат долю отечественных инструментов в станкостроении с 30% до 50%. Об этом сказал во время пресс-конференции ТАСС на форуме "Технопром" в Новосибирске ученый в области разработки новых материалов, технологий и машиностроения, академик Национальной академии наук Белоруссии, доктор технических наук Петр Витязь.

"Один из вопросов в станкостроении - это создание инструментов. В свое время в Советском Союзе была достаточно мощная промышленность, она была потеряна. Вчера обсуждалось, что в принципе сейчас начинает производство инструментов восстанавливаться. Если было где-то 10% только отечественных [инструментов] - российских или союзных государств, - то сейчас уже 30%, на следующий год планируется 50%", - сказал Витязь.

Он добавил, что сейчас для создания таких инструментов используются сплавы с искусственно синтезируемыми алмазами. Однако для улучшения свойств инструментов и повышения производительности сразу на 30-50% необходимы именно природные технические алмазы - такие, как в Попигайском месторождении.

Попигайское месторождение находится на границе Красноярского края и Якутии в районе Попигайской астроблемы - стокилометрового метеоритного кратера, образовавшегося 36 млн лет назад. Еще в 1970-х годах советские геологи обнаружили там первые особо твердые "алмазы" - импактиты с необычными свойствами. Они были в два раза тверже обычных и имели иную структуру. Но в связи с тем, что правительство в те годы сделало ставку на строительство заводов по производству синтетических алмазов, изучение их прекратилось, а данные о месторождении были засекречены. В начале XXI века гриф секретности был снят.