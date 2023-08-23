Мишустин поручил уделить особое внимание финансированию станкоинструментальной отрасли

Как сказал премьер, это одно из самых ключевых направлений работы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил уделить особое внимание финансированию федерального проекта "Развитие производства средств производства", в том числе в части станкоинструментальной отрасли. Глава кабмина в среду провел заседание правительства, на котором обсуждалась подготовленная обновленная стратегия развития обрабатывающей промышленности.

"У меня есть вопрос по федеральному проекту "Развитие производства средств производства". Это то, что касается станкоинструментальной отрасли и всего остального", - отметил премьер. Он обратился к министру финансов Антону Силуанову: "Вы нашли все источники финансирования для него?" Министр доложил, что в ходе подготовки проекта бюджета на следующие три года был определен объем первоочередных средств, необходимых для реализации данного проекта.

"Хочу, чтобы вы понимали, что это - одно из самых ключевых направлений нашей работы. Собираетесь вместе, у вас есть целый ряд источников, о которых мы говорили. Это вам моя поправка, и я буду ждать соответствующего решения по финансированию", - прокомментировал Мишустин.

Выслушав доклад вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова об обновленной стратегии в целом, председатель правительства напомнил о важности как можно более быстрой реализации всех мер. "Я ее [стратегию] смотрел, она достаточно сбалансированная. Я рассчитываю на слаженные действия министерств, ведомств, регионов в этой области, потому что развитие обрабатывающей промышленности на сегодня - это абсолютно точно один из важнейших приоритетов в достижении технологического суверенитета страны", - пояснил Мишустин. "Принимаем с поправкой в протоколе, о чем я сказал", - заключил он.