Индия может запретить экспорт сахара из-за низкого урожая сахарного тростника

Неурожай объясняется малым количеством осадков в муссонный период на западе и юге страны, на которые приходится более половины производства

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Индия, как ожидается, с октября впервые за семь лет запретит экспорт сахара из-за снижения урожая сахарного тростника. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.

"Наша основная цель - удовлетворить местные потребности в сахаре и производить этиловый спирт из излишков сахарного тростника. В предстоящем осеннем сезоне у нас не будет достаточно сахарного тростника, чтобы выделить квоты на экспорт сахара", - цитирует агентство один из источников.

По мнению другого собеседника Reuters, "текущий рост цен на сахар в Индии угрожает ростом продовольственной инфляции и полностью исключает любую возможность для его экспорта".

Срок действующего разрешения правительства Индии на экспорт сахара заканчивается 30 сентября. В соответствии с ним производители могут экспортировать 6,1 млн тонн сахара по сравнению с 11,1 млн тонн в аналогичный прошлогодний период. В 2016 году Индия ввела налог 20% на экспорт сахара с целью ограничить его поставки за рубеж.

Возможное полное прекращение экспорта сахара в этом году объясняется уменьшением на 50% среднего показателя муссонных дождей в западном штате Махараштра и в южном Керала, на которые приходится более половины производства сахара в Индии. Цены на сахар на этой неделе в стране подскочили до самого высокого уровня за последние два года, что заставило власти разрешить продажу дополнительно 200 тыс. тонн сахара.

По прогнозам экспертов, производство сахара в Индии в осенний сезон текущего 2023-2024 финансового года может снизиться на 3,3%, до 31,7 млн тонн.