В Якутии молодым педагогам увеличат надбавку к окладу до 75%

Самый высокий оклад у педагогов в регионе составляет 11 188 рублей

ЯКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Надбавку к зарплате молодым педагогам в Якутии увеличат до 75%. Соответствующее поручение дал глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании августовского совещания работников образования республики в Якутске.

"Самые большие нарекания вызывает низкий уровень зарплаты молодых педагогов. В итоге молодые педагоги не задерживаются долго на одном месте, и руководству постоянно приходится искать все новые и новые кадры. В то же время мы фиксируем нежелание выпускников педколледжей и вузов идти работать в школу. Ситуацию надо исправлять. В этой связи даю поручение правительству республики внести предложения по увеличению до 75% надбавки к окладу молодым специалистам с педагогическим стажем от нуля до трех лет", - сказал Николаев.

Как уточнили в правительстве Якутии, у педагогов оклады различаются в зависимости от учреждения, в котором они работают, а также профессионально-квалификационной группы педагогических работников. Самый низкий оклад составляет 9 149 рублей, самый высокий 11 188 рублей. Надбавка к окладу 75% молодого специалиста со стажем от нуля до трех лет составит от 6 862 рублей до 8 391 рублей.

В Якутии, по данным главы региона, наблюдается нехватка учителей не только в арктических и отдаленных населенных пунктах, но и в городах. "На предстоящий год [учебный год] у нас по республике открыто 1 018 педагогических вакансий. Больше всего их в Верхневилюйском и Сунтарском улусах [районах], из промышленных районов - Мирнинском и Нерюнгринском, из севера - Верхоянском и Томпонском", - отметил он.

Глава региона поставил задачу решить проблему нехватки учителей на 100%, в том числе в труднодоступных и арктических районах. Для этого он поручил принять дальнейшие меры, используя все возможности со стороны республиканских и муниципальных органов.

Как добавил Николаев, по проекту "Учитель Арктики" с 2020 по 2022 год в образовательные организации арктических районов трудоустроен 181 молодой специалист. Продолжится адресная поддержка педагогов арктических районов. Кроме того, 27 июля правительство утвердило порядок предоставления адресной помощи всем молодым педагогам, заключившим трехлетний договор в государственных и муниципальных образовательных организациях. Молодые специалисты будут получать подъемные в размере трех ежемесячных окладов, а также им компенсируют оплату проезда к месту работы.