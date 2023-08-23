В Иране заявили, что не закупают бензин у России

Республика обеспечивает потребности внутреннего рынка за счет собственных нефтеперерабатывающих заводов, отметил министр нефти Джавад Оуджи

ДУБАЙ, 23 августа. /ТАСС/. Иран не импортирует бензин из России и обеспечивает потребности внутреннего рынка за счет собственных нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи.

"Мы отвергаем сообщения об импорте бензина из России, все автозаправочные станции страны работают в штатном режиме, - приводит слова министра агентство Tasnim. - На прошлой неделе мы уведомили население, что никакого повышения цен на топливо не будет, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность, а запасы [бензина и дизельного топлива] достигают 150 млн литров".

В апреле агентство Reuters выступило с утверждением, что Россия начала экспортировать топливо в Иран по железной дороге через территорию Казахстана и Туркменистана.

Заявление Оуджи было сделано на фоне слухов о возможном подорожании топлива. Ранее в социальных сетях распространились десятки видеозаписей, на которых запечатлены огромные очереди на автозаправочных станциях в разных городах Ирана. Это заставило пользователей предположить, что власти республики планируют повысить цены на топливо, чтобы преодолеть дефицит, обусловленный действием субсидий и нехваткой производственных мощностей.

В ноябре 2019 года правительство Ирана повысило цены на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,35 по текущему курсу) до 30 тыс. риалов (около $0,71 по текущему курсу) за литр. Кроме того, льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека выросла на 50%, до 15 тыс. риалов. После этого решения в ряде городов Ирана прошли масштабные протестные акции.